PSM Merugi Menjelang Kontra Malut United, Lucas Diaz Mendadak Putus Kontrak

Kamis, 11 Desember 2025 – 21:47 WIB
Penyerang sayap PSM Makassar Lucas Diaz berduel dengan pemain lawan. Lucas Diaz mendadak mengakhiri kerja samanya dengan PSM Makassar, Kamis (11/12) menjelang persiapan melawan Malut United, Minggu (21/12) mendatang. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Kabar kurang menggembirakan datang dari PSM Makassar.

Di tengah persiapan laga pekan ke-15 Super League 2026-2026 kontra Malut United di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Minggu (21/12) mendatang, penyerang sayap Lucas Diaz mendadak pamit, tak lagi menjadi bagian dari skuad PSM Makassar.

Lucas tampak berpamitan dengan jajaran pelatih, rekan pemain dan official klub di Stadion Kalegowa, Kamis (11/12) sore.

Lucas Diaz mengucapkan kata-kata perpisahan kepada semua yang ada di tim, sesaat sebelum skuad Juku Eja menggelar latihan.

Lucas meminta untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat karena alasan keluarga.

Kepada pemain dan staf pelatih, pesepak bola asal Brasil yang baru bergabung dengan PSM Makassar pada 4 Juli 2025 itu mengaku ingin fokus mendampingi ayahanda mertuanya yang sedang sakit.

Pihak klub melalui pernyataan resminya dengan besar hati bersedia melepas Lucas.

Manajemen PSM Makassar menyampaikan rasa simpati kepada pemain bernomor punggung 11 tersebut.

