Malut United Panen Denda dari Sanksi Komdis PSSI, Menguntit Persebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komisi Disiplin (Komdis) PSSI kembali merilis sanksi untuk sejumlah klub Super League dan Liga 2 seusai menggelar sidang pada tanggal 25, 27 dan 29 November 2025 lalu.

Dari sejumlah sanksi yang diberikan, Persebaya menjadi tim yang paling merugi lantaran Komdis PSSI menjatuhkan empat putusan dengan jumlah sanksi denda yang berbeda.

Akumulasi denda yang diberikan Komdis PSSI kepada Persebaya dalam sidang putusan tiga hari berturut-turut itu mencapai Rp 250 juta.

Ditambah dengan sebelumnya sebesar Rp 70 juta, Persebaya kini mengoleksi sanksi denda dari Komdis PSSI sebesar Rp 320 juta.

Selain Persebaya, Komdis PSSI menjatuhkan putusan yang hampir sama ke Malut United pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persita Tangerang, Minggu (23/11) lalu.

“Pemain dan ofisial Tim Malut United FC melakukan tindakan tidak sportif dan tidak fair play, yaitu melakukan intimidasi kepada perangkat pertandingan di depan ruangan wasit.

Oleh karena itu, menjatuhkan teguran keras kepada tim Malut United,” tulis Komdis PSSI dalam sidang putusan 27 November.

Selain teguran keras, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi denda kepada winger Malut United Yakob Sayuri sebesar Rp 10 juta.