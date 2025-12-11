JPNN.com

Kamis, 11 Desember 2025 – 07:45 WIB
Klub League Two Tranmere Rovers Terpikat Sepak Bola Bali, Lirik Pemain Muda - JPNN.com Bali
Perwakilan Tranmere Rovers Dan O'Donnell saat bertemu Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Rabu (10/12) kemarin. Klub League Two Tranmere Rovers terpikat mengembangkan sepak bola di Indonesia, khususnya Badung, Bali untuk beberapa tahun ke depan. Foto: Humas Pemkab Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Klub League Two Tranmere Rovers terpikat mengembangkan sepak bola di Indonesia, khususnya Badung, Bali untuk beberapa tahun ke depan.

Hal itu dilontarkan Perwakilan Tranmere Rovers Dan O'Donnell saat bertemu Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Rabu (10/12) kemarin.

Tranmere Rovers FC adalah klub EFL League Two alias kasta keempat dalam sistem liga sepak bola profesional di Inggris.

EFL League Two masih di bawah League One, Championship dan Premier League.

Dan O'Donnell menjelaskan pihaknya ingin mengambil peran dalam pengembangan sepak bola sebagai bagian dari hubungan erat antara Kota Liverpool dengan Indonesia khususnya Badung, Bali.

"Kami sudah lima tahun datang ke Indonesia untuk mempererat kerja sama sister city dengan beberapa mitra penting termasuk Badung dengan memberikan program pelatihan dan pembinaan sepakbola," kata Dan O'Donnell.

Dan O'Donnell menambahkan setelah pertemuan ini pihaknya akan melakukan pelatihan kepada 100 pemain muda di wilayah Badung dan Denpasar.

Selain aspek teknis, Tranmere Rovers juga mendorong pendekatan pelatihan yang holistik.

