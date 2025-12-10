Soekarno Cup: 4 Tim Melaju Semifinal, Bali Kontra Sulsel, Jatim Tantang Jateng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Liga Kampung Soekarno Cup 2025 memasuki fase semifinal, Kamis (11/12) besok di Stadion Ngurah Rai Denpasar.

Duel sengit sebelum final ini akan menyajikan pertandingan yang wajib ditonton semeton Bali.

Tuan rumah Banteng Bali akan berhadapan dengan Sulawesi Selatan (Sulsel) pada pukul 16.00 WITA, sementara semifinal kedua mempertemukan Jawa Timur (Jatim) vs Jawa Tengah (Jateng) pukul 19.00 WITA.

Tak mudah bagi empat tim ini melaju ke fase semifinal.

Sulsel, misalnya, lulus runner up grup B seusai perjuangan dramatis menahan seri 0-0 Jatim di laga terakhir fase grup di Stadion Dipta Gianyar, Selasa (9/12) malam.

Sulsel mengantongi lima poin hasil satu kemenangan dan dua kali seri.

Padahal, jika Sulsel tergelincir kalah dari Jatim, maka Jabar akan melaju karena pada laga terakhir menang 0-17 dari DKI Jakarta-Banten.

Jateng berhasil lulus sebagai runner up grup A seusai mengalahkan Papua Tengah pada laga ketiga fase grup, dengan skor 0-2.