PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk

bali.jpnn.com, DENPASAR - Super League 2025-2026 kembali makan korban.

Divaldo Alves, juru taktik berkebangsaan Portugal resmi mengakhiri kerja samanya dengan PSBS Biak lebih awal dari perjanjian.

Manajemen PSBS Biak mendepak mantan pelatih Persik Kediri dan Persita Tangerang itu menjelang laga pekan ke-15 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) mendatang.

Pelatih 47 tahun itu didepak per Selasa 9 Desember 2025 lalu setelah memimpin PSBS Biak dalam 13 pertandingan Super League 2025-2026.

“Kasumasa Divaldo Alves. Manseran ifnouk be au. (Terima kasih, Tuhan memberkatimu) Terima kasih atas semangat dan dedikasi Coach Diva.

Semoga terus sukses dan menginspirasi di tempat yang baru,” tulis PSBS Biak di akun Instagram resmi klub.

Pelatih yang menyukai formasi 4 – 3 – 3 defending ini sepertinya tak baper dengan keputusan manajemen PSBS Biak.

Buktinya ia menulis pesan di kolom komentar akun resmi PSBS Biak.