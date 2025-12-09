Pelatih dan Pemain Minta Soekarno Cup Jadi Agenda Rutin, Harapannya Besar

JPNN.com

Selasa, 09 Desember 2025 – 20:43 WIB
Pemain Banteng Jawa Barat saat berfoto bersama sebelum berlaga di grup B di Bali United Training Center, Gianyar. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Misi DPP PDI Perjuangan menggelar Liga Kampung Soekarno Cup U-17 mendapat apresiasi dari pelatih dan para pemain.

Mereka berharap event ini rutin bergulir dan menambah kategori pertandingan anak-anak usia 10, U-14, maupun U-15.

Harapan itu disampaikan pelatih dan pemain dari Banteng Jawa Barat (Jabar) dan Banteng Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pelatih Kepala Banteng Jabar Budiyanto mengatakan, ajang Liga Kampung Soekarno Cup merupakan suatu terobosan yang sangat penting dalam dunia sepakbola di Indonesia.

Apalagi, Soekarno Cup ini tingkatannya nasional.

“Kami berharap ada jenjang di bawahnya juga, misalnya jenjang U-14 atau U-15 sebagai persiapan di jenjang U-17,” ujar Budiyanto.

Menurut Budiyanto, pemain di usia 17 tahun merupakan masa-masa emasnya. Harus ada kompetisi sebagai wadah bagi pemain.

Di usia ini mereka berprestasi lompatan untuk melangkah ke pemain profesional sebagai pemain di Liga.

