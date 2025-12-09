Soekarno Cup: Banteng Bali Sempurna, Juara Grup B, Gung Bram Fokus Semifinal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Banteng Bali berhasil menyapu bersih kemenangan setelah pada laga terakhir Grup A Liga Kampung Soekarno Cup 2025 berhasil menaklukkan Banteng Tapanuli Utara dengan skor akhir 5-2 di Stadion Ngurah Rai, Selasa (9/12).

Hasil ini menempatkan Banteng Bali meraih tiket semifinal Soekarno Cup dengan status juara Grup A dengan sembilan poin, hasil tiga kali menang.

Banteng Bali menunggu runner up grup B sebagai lawan di semifinal Soekarno Cup 2025, yang kemungkinan ditempati Sulawesi Selatan (Sulsel), Jawa Barat atau Jawa Timur.

Juara Grup B baru dipastikan pada laga antara Sulsel vs Jatim.

Jika Jatim menang dan seri akan menduduki juara grup. Namun, bila kalah dari Sulsel, maka Jatim runner-up dan Sulsel juara grup B.

Pelatih Banteng Bali Anak Agung Ketut Bramastra menyampaikan akan mempersiapkan dan meningkatkan mental pemain muda menjelang semifinal Soekarno Cup, Kamis (11/12) lusa di Stadion Ngurah Rai, Denpasar.

"Yang jelas kami akan menyiapkan taktik untuk semifinal ini,” ujar Anak Agung Ketut Bramastra.

Gung Bram mengatakan langkah pertama adalah menyiapkan mental pemain yang mayoritas diisi para pemain muda.