Soekarno Cup: Banteng Bali Sempurna, Juara Grup B, Gung Bram Fokus Semifinal

Selasa, 09 Desember 2025 – 20:23 WIB
Soekarno Cup: Banteng Bali Sempurna, Juara Grup B, Gung Bram Fokus Semifinal - JPNN.com Bali
Pemain Banteng Bali berduel dengan pemain Tapanuli Utara di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Selasa (9/12) sore. Banteng Bali mengalahkan Tapanuli Utara dengan skor 5 - 2 dan berhak melaju ke semifinal Soekarno Cup dengan status juara Grup A. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Banteng Bali berhasil menyapu bersih kemenangan setelah pada laga terakhir Grup A Liga Kampung Soekarno Cup 2025 berhasil menaklukkan Banteng Tapanuli Utara dengan skor akhir 5-2 di Stadion Ngurah Rai, Selasa (9/12).

Hasil ini menempatkan Banteng Bali meraih tiket semifinal Soekarno Cup dengan status juara Grup A dengan sembilan poin, hasil tiga kali menang.

Banteng Bali menunggu runner up grup B sebagai lawan di semifinal Soekarno Cup 2025, yang kemungkinan ditempati Sulawesi Selatan (Sulsel), Jawa Barat atau Jawa Timur.

Baca Juga:

Juara Grup B baru dipastikan pada laga antara Sulsel vs Jatim.

Jika Jatim menang dan seri akan menduduki juara grup. Namun, bila kalah dari Sulsel, maka Jatim runner-up dan Sulsel juara grup B.

Pelatih Banteng Bali Anak Agung Ketut Bramastra menyampaikan akan mempersiapkan dan meningkatkan mental pemain muda menjelang semifinal Soekarno Cup, Kamis (11/12) lusa di Stadion Ngurah Rai, Denpasar.

Baca Juga:

"Yang jelas kami akan menyiapkan taktik untuk semifinal ini,” ujar Anak Agung Ketut Bramastra.

Gung Bram mengatakan langkah pertama adalah menyiapkan mental pemain yang mayoritas diisi para pemain muda.


