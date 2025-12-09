Persebaya Dikejar Deadline I.League, Pep Munoz dan Eks Pelatih JDT Jadi Opsi

JPNN.com

Selasa, 09 Desember 2025 – 20:02 WIB
Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, kandang Persebaya. Manajemen segera mengumumkan pelatih baru setelah memecat Eduardo Lopez pada 22 November 2025 lalu. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya bergerak cepat mendatangkan pelatih baru setelah memecat eks asisten Luis Milla di Timnas Indonesia dan Persib Bandung, Eduardo Perez 22 November 2025 lalu.

Sejumlah nama dikabarkan telah didekati Persebaya.

Rumor yang beredar di kalangan Bonek, Persebaya mengincar mantan pelatih Johor Darul Takzim (JDT) yang bermain di Liga Super Malaysia, tetapi tak disebutkan identitasnya.

Nama lain yang mencuat adalah mantan pelatih Svay Rieng di Liga Kamboja, Pep Munoz.

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menjadi incaran Persebaya setelah kariernya di Liga Super China bersama Shenzhen Peng City berakhir.

Mantan asisten pelatih Timnas China itu mengakhiri kerja samanya dengan Shenzhen Peng City, 30 September 2025 setelah mendampingi tim yang memiliki market value Rp 106 miliar itu dalam 10 pertandingan terakhir Liga Super China.

Sejumlah rumor menyebutkan, Pep Munoz lebih cocok dengan sepak bola ASEAN setelah berhasil membawa Svay Rieng merajai Liga Kamboja.

Sebelum hengkang ke Liga Super China, Pep Munoz berhasil membawa klub yang membantai Bali United di ACL Two itu menjadi juara Liga Kamboja 2024-2025 dan Piala Kamboja.

