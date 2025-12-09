Eks Pemain Asing Persib Masuk Radar Pelatih Persis, Rekam Jejaknya Mentereng

JPNN.com

Mantan pelatih Persib Miljan Radovic memimpin pemain Persib Bandung saat berlaga di Liga Indonesia 2016 silam. Miljan Radovic dikabarkan segera melatih Persis Solo. Foto: Instagram @miljan585radovic

bali.jpnn.com, SOLO - Manajemen Persis Solo akhirnya buka suara terkait nahkoda baru Laskar Sambernyawa di ajang Super League 2025-2026.

Persis Solo dipastikan tak lagi melanjutkan kerja sama dengan pelatih berkebangsaan Belanda, Peter de Roo dan menunjuk juru taktik baru.

Sejumlah nama mencuat menjadi calon pelatih baru Persis Solo.

Satu di antaranya adalah mantan pemain sekaligus pelatih Persib Bandung, Miljan Radovic.

Kabar Miljan Radovic menjadi calon pelatih Persis diunggah pertama kali oleh akun @ngobrolduniabola.

“Miljan Radovic kembali masuk radar Liga Indonesia.

Rumor terbaru menyebut eks “Profesor” Persib itu dilirik Persis Solo untuk memperkuat jajaran kepelatihan Laskar Sambernyawa.

Belum ada konfirmasi resmi, tetapi pembicaraan disebut mulai menghangat. #kitatunggu,” tulis akun @ngobrolduniabola.

