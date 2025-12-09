Persis Solo Segera Punya Pelatih Baru, Datang Sebelum Kontra Dewa United

bali.jpnn.com, SOLO - Manajemen Persis Solo akhirnya buka suara terkait nahkoda baru Laskar Sambernyawa di ajang Super League 2025-2026.

Persis Solo dipastikan tak lagi melanjutkan kerja sama dengan pelatih berkebangsaan Belanda, Peter de Roo dan menunjuk juru taktik baru.

Pelatih baru bahkan siap menangani Irfan Jauhari Cum sius saat laga lanjutan kontra Dewa United pada laga pekan ke-15 Super League 2025-2026, Sabtu (20/12) mendatang.

Persis Solo saat ini masih dipimpin oleh pelatih sementara alias caretaker Tithan Suryata.

“Kami saat ini sedang memasuki tahap finalisasi untuk nakhoda anyar tim.

Manajemen sudah melakukan wawancara untuk mengetahui rencana jangka pendek bagi tim, termasuk pendekatan yang akan dia pilih setibanya di Solo nanti,” ujar Direktur Utama Persis Solo Ginda Ferachtriawan dilansir dari laman klub.

Ginda Ferachtriawan juga membuka kemungkinan penambahan amunisi untuk memperdalam skuad Persis Solo.

“Kami sudah berdiskusi tentang usaha untuk memfasilitasi aspek-aspek pendukung terkait penambahan kedalaman skuad jelang bursa transfer nanti, termasuk untuk mendatangkan pemain anyar,” kata Ginda Ferachtriawan.