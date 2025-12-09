JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persis Solo Segera Punya Pelatih Baru, Datang Sebelum Kontra Dewa United

Persis Solo Segera Punya Pelatih Baru, Datang Sebelum Kontra Dewa United

Selasa, 09 Desember 2025 – 10:08 WIB
Persis Solo Segera Punya Pelatih Baru, Datang Sebelum Kontra Dewa United - JPNN.com Bali
Stadion Manahan, Solo, kandang Persis. Manajemen Persis Solo segera menunjuk pelatih baru, dan mengakhiri kerja sama dengan Peter de Roo. Foto: Persis Solo

bali.jpnn.com, SOLO - Manajemen Persis Solo akhirnya buka suara terkait nahkoda baru Laskar Sambernyawa di ajang Super League 2025-2026.

Persis Solo dipastikan tak lagi melanjutkan kerja sama dengan pelatih berkebangsaan Belanda, Peter de Roo dan menunjuk juru taktik baru.

Pelatih baru bahkan siap menangani Irfan Jauhari Cum sius saat laga lanjutan kontra Dewa United pada laga pekan ke-15 Super League 2025-2026, Sabtu (20/12) mendatang.

Baca Juga:

Persis Solo saat ini masih dipimpin oleh pelatih sementara alias caretaker Tithan Suryata.

“Kami saat ini sedang memasuki tahap finalisasi untuk nakhoda anyar tim.

Manajemen sudah melakukan wawancara untuk mengetahui rencana jangka pendek bagi tim, termasuk pendekatan yang akan dia pilih setibanya di Solo nanti,” ujar Direktur Utama Persis Solo Ginda Ferachtriawan dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Ginda Ferachtriawan juga membuka kemungkinan penambahan amunisi untuk memperdalam skuad Persis Solo.

“Kami sudah berdiskusi tentang usaha untuk memfasilitasi aspek-aspek pendukung terkait penambahan kedalaman skuad jelang bursa transfer nanti, termasuk untuk mendatangkan pemain anyar,” kata Ginda Ferachtriawan.

Persis Solo dipastikan tak lagi melanjutkan kerja sama dengan pelatih berkebangsaan Belanda, Peter de Roo dan menunjuk juru taktik baru.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persis persis solo Peter de Roo Tithan Suryata pelatih baru Dewa United Dewa United vs Persis Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  2. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

  3. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU