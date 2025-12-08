Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

bali.jpnn.com, BANDUNG - Peluang Bali United mendatangkan gelandang Persib Bandung Alfeandra Dewangga ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, pada putaran kedua Super League 2025-2026, makin surut.

Pelatih Persib Bojan Hodak blak-blakan memastikan kabar hengkangnya Alfeandra Dewangga pada putaran kedua ke Bali United hanya sebatas rumor.

“Itu hanya rumor. Ada banyak rumor,” ujar Bojan Hodak di Bandung, Senin (8/12).

Menurut mantan pelatih PSM Makassar itu, tenaga Alfeandra Dewangga masih sangat dibutuhkan Persib untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2025-2026 dan ACL Two 2025-2026.

Oleh karena itu, Bojan Hodak meminta Alfeandra Dewangga bekerja keras di latihan dan menunjukkan performa apik saat laga resmi demi mendapatkan satu kursi starter.

Bagi Bojan Hodak, sebagai pemain baru Persib Bandung, penampilan Alfeandra Dewangga belum cukup menjanjikan.

Untuk klub sekelas Persib Bandung yang juga tampil di tingkat Asia, kualitas pemain harus di atas rata-rata.

Menurut Bojan Hodak, Alfeandra Dewangga perlu bekerja lebih keras lagi demi bisa meraih kepercayaan.