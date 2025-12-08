Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

JPNN.com

Senin, 08 Desember 2025 – 15:16 WIB
Gelandang bertahan Persib Alfeandra Dewangga berduel dengan dua pemain Lion Sailor City di ajang ACL Two 2025-2026. Pelatih Bojan Hodak memastikan Alfeandra Dewangga masih bersama Persib, tak hijrah ke Bali Ujnited. Foto: Instagram @alfeandradewangga

bali.jpnn.com, BANDUNG - Harapan Bali United mendapatkan tanda tangan gelandang bertahan Persib Alfeandra Dewangga pada putaran kedua Super League 2025-2026, tampaknya, makin menipis.

Peluang mantan andalan PSIS Semarang hijrah ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, mengecil setelah pelatih Persib Bojan Hodak buka suara.

Bojan Hodak kepada awak media memastikan kabar hengkangnya Alfeandra Dewangga pada putaran kedua ke Bali United hanya sebatas rumor.

“Itu hanya rumor. Ada banyak rumor,” ujar Bojan Hodak di Bandung, Senin (8/12).

Menurut Bojan Hodak, Alfeandra Dewangga yang kini memiliki market value Rp 4,78 miliar, tenaganya sangat dibutuhkan Persib.

Performanya juga sudah kembali.

Oleh karena itu, Bojan Hodak memberi kesempatan Alfeandra unjuk gigi saat Persib melawan Madura United dan Borneo FC.

Alfeandra Dewangga bermain 90 menit saat Persib mengalahkan tuan rumah Madura United dan 27 menit kala membungkam pemuncak klasemen Super League 2025-2026, Borneo FC.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak kepada awak media memastikan kabar hengkangnya Alfeandra Dewangga pada putaran kedua ke Bali United hanya sebatas rumor.
