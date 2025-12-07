Soekarno Cup: Bali Mengamuk, Bungkam Papua Tengah 9–0, Tiket Semifinal di Tangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Banteng Bali meraih kemenangan telak atas Banteng Papua Tengah dalam laga lanjutan Liga Kampung Soekarno Cup 2025, Minggu (7/12) di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Di depan 387 suporter, Banteng Bali mengalahkan Papua Tengah dengan skor telak 9 – 0.

Kemenangan ini memastikan Banteng Bali melaju ke babak semifinal Soekarno Cup 2025, setelah pada laga sebelumnya mengalahkan Jawa Tengah dengan skor 1 – 0.

Dalam laga ini, empat pemain Banteng Bali asuhan pelatih AA Bramastra berhasil mencetak brace.

Frederick Chalvin Da Harsan mencetak gol pada menit ke-2 dan 15, sementara sang kapten I Made Anta "Muchin" Wijaya mencetak gol menit ke-10 dan 21.

Dua pemain pengganti, Kadek Yoga Prasetya juga mencetak brace di menit 56 dan 66, sementara Yulius Larsan Holo menit ke-71 dan 88.

Satu gol tambahan dicetak oleh I Putu Gia Artha Utama pada menit ke-86.

Banteng Bali mendominasi sejak awal, mencetak empat gol di babak pertama dan lima gol tambahan di babak kedua.