Grup B Soekarno Cup 2025 Panas! Jabar, Jatim & Sulsel Berpeluang ke Semifinal

bali.jpnn.com, GIANYAR - Banteng Jawa Barat (Jabar) tampil apik pada laga kedua grup B Liga Kampung Soekarno Cup 2025 di Bali United Training Center Gianyar, Minggu (7/12).

Jabar berhasil menahan imbang tim kuat Banteng Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan skor 3 – 3.

Pada laga yang dipimpin wasit Nurdin Agusman asal Buleleng, pemain Sulsel gagal menunjukkan dominasi bola pendek, seperti saat mengalahkan DKI Jakarta.

Pemain Jabar justru mengandalkan serangan balik dan kekuatan dribbling individu.

Tiga gol Sulsel tercipta dari open play, oleh Achmad Fauzan menit 6, Prayoga Cahyo menit 34 dan Wahyu menit 57.

Di lain sisi, gol dari Jabar tercipta dari free kick luar kotak penalti.

Free kick ini akibat pelanggaran krusial dilakukan pemain pemain muda asuhan pelatih Anugerah Agung Rosyam.

Tiga gol Jabar dicetak Maulana Malik Ibrahim menit 12, Muhammad Daffa menit 54 dan Kartika Seleksen menit 90+2.