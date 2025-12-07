Grup B Soekarno Cup 2025 Panas! Jabar, Jatim & Sulsel Berpeluang ke Semifinal

JPNN.com

Minggu, 07 Desember 2025 – 22:49 WIB
Banteng Jabar berhasil menahan imbang tim kuat Banteng Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan skor 3 – 3 di Bali United Training Center, Gianyar, Minggu (7/12). Banteng Jabar, Sulsel dan Jatim masih berpeluang menuju semifinal Soekarno Cup. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, GIANYAR - Banteng Jawa Barat (Jabar) tampil apik pada laga kedua grup B Liga Kampung Soekarno Cup 2025 di Bali United Training Center Gianyar, Minggu (7/12).

Jabar berhasil menahan imbang tim kuat Banteng Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan skor 3 – 3.

Pada laga yang dipimpin wasit Nurdin Agusman asal Buleleng, pemain Sulsel gagal menunjukkan dominasi bola pendek, seperti saat mengalahkan DKI Jakarta.

Pemain Jabar justru mengandalkan serangan balik dan kekuatan dribbling individu.

Tiga gol Sulsel tercipta dari open play, oleh Achmad Fauzan menit 6, Prayoga Cahyo menit 34 dan Wahyu menit 57.

Di lain sisi, gol dari Jabar tercipta dari free kick luar kotak penalti.

Free kick ini akibat pelanggaran krusial dilakukan pemain pemain muda asuhan pelatih Anugerah Agung Rosyam.

Tiga gol Jabar dicetak Maulana Malik Ibrahim menit 12, Muhammad Daffa menit 54 dan Kartika Seleksen menit 90+2.

Banteng Jabar, Jawa Timur (Jatim) dan Sulsel sama-sama memiliki peluang untuk melaju ke semifinal Soekarno Cup 2025, di lain sisi DKI Jakarta peluangnya kecil
