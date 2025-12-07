Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

JPNN.com

Minggu, 07 Desember 2025 – 22:31 WIB
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes memberi instruksi pemainnya dari pinggir lapangan saat melawan Bali United di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11). Fabio Lefundes segera melakukan evaluasi setelah Borneo FC kalah dari Bali United dan Persib. Foto: Instagram @borneofc.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Borneo FC dalam fase terburuk setelah 11 laga di kompetisi Super League 2025-2026 tampil superioritas, menyapu bersih kemenangan.

Sebelumnya, Borneo FC takluk dari tim tamu Bali United di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) lalu dengan skor 0 – 1 gegara gol Kadek Agung menit ke-54.

Belum hilang rasa malu kalah di kandang, Borneo FC kembali takluk dari tuan rumah Persib Bandung di Stadion GBLA, Jumat (5/12) lalu dengan skor 1 – 3.

Borneo FC sebenarnya sempat mencuri gol lebih dahulu lewat aksi Joel Vinicius menit 18, tetapi disamakan Ramon Tanque jelang turun minum.

Pada babak kedua Federico Barba membawa skuad Pangeran Biru berbalik unggul menit 50, sebelum akhirnya Saddil Ramdani memastikan permainan lewat golnya di penghujung laga.

Ada apa dengan Borneo FC? Apakah skuad Pesut Etam kehabisan bensin setelah 11 laga menang beruntun?

Juru taktik Borneo FC Fabio Lefundes tak banyak bicara dengan hasil negatif yang diperoleh Nadeo Argawinata dalam dua laga terakhir.

Mantan pelatih Madura United dan Persita Tangerang ini hanya menjanjikan akan melakukan evaluasi menyeluruh.

Posisi Borneo FC rawan tergusur oleh Persija dan Persib yang berada di peringkat kedua dan ketiga dengan 29 serta 28 poin setelah kalah beruntun dua kali
