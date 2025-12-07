Klasemen Denda Komdis PSSI: PSM Juara, PSBS Biak & Semen Padang Amazing

JPNN.com

Minggu, 07 Desember 2025 – 11:36 WIB
Pemain belakang Semen Padang Rui Rampa menendang bola diadang kapten Bali United Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn di Stadion Haji Agus Salim. Semen Padang dan PSBS Biak menjadi dua tim yang belum pernah menerima hukuman denda dari Komdis PSSI. Foto: Instagram@semenpadangfcid

bali.jpnn.com, DENPASAR - Super League 2025-2026 break sementara waktu karena ada agenda SEA Games 2025 di Thailand.

Sejauh ini 18 tim telah memainkan 13 pertandingan, kecuali Malut United dan Persib yang baru bermain dalam 12 laga.

Borneo FC, Persija dan Persib menjadi tiga tiga yang bersaing memperebutkan juara, sementara PSBS Biak, Semen Padang dan Persis Solo berlomba lepas dari jurang degradasi.

Persaingan pun terlihat di atas lapangan. Semua tim berlomba memenangkan pertandingan.

Tensi pertandingan berujung kartu dan berakibat denda.

Yang menarik, hampir semua klub pernah merasakan hukuman yang diberikan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, kecuali PSBS Biak dan Semen Padang.

Dua tim yang sama-sama menghuni zona degradasi ini belum pernah menerima hukuman denda dari Komdis PSSI.

Kedua kesebelasan nyaris bermain bersih, tanpa ada pelanggaran yang dilakukan pemainnya.

TAGS   Komdis PSSI Hukuman Denda psm makassar Persija Persib Borneo FC Malut United bali united Semen Padang PSBS Biak

