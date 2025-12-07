Klasemen Super League Setelah PSM vs Persebaya Imbang: Borneo FC Rawan Tergusur

JPNN.com

Minggu, 07 Desember 2025 – 11:06 WIB
Kiper Persebaya Ernando Ari terbang menangkap bola yang ditendang pemain PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, kemarin (6/12). Borneo FC masih memuncaki klasemen, tetapi rawan digusur Persija dan Persib. Foto: Instagram @officialpersebaya.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga tunda antara tuan rumah PSM Makassar kontra Persebaya di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, berakhir Sabtu kemarin (6/12).

Kedua kesebelasan bermain imbang 1 – 1. PSM Makassar mencetak gol terlebih dahulu melalui Savio Roberto menit ke-8, tetapi berhasil dibalas kapten Persebaya Bruno Moreira menit ke-12.

Laga berlangsung panas sejak awal pertandingan memaksa wasit memberikan kartu merah kepada pemain PSM Makassar Akbar Tanjung menit ke-90+6.

Hasil pertandingan ini tidak mempengaruhi posisi kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

PSM Makassar bertahan di peringkat kedelapan dengan 19 poin, hasil dari empat kali menang, tujuh kali seri dan dua kali kalah.

Persebaya bertahan di peringkat kesembilan dengan 18 poin, hasil dari empat kali menang, enam kali seri dan tiga kali kalah.

Posisi puncak masih ditempati Borneo FC dengan 33 poin, hasil dari 13 kali bertanding, menang 11 kali, tanpa pernah seri dan dua kali kalah.

Persib yang menang kala melawan Borneo FC dengan skor 3 – 1 di Stadion GBLA, Jumat (5/12) lalu berpeluang menggusur Persija di peringkat kedua klasemen lantaran baru memainkan 12 laga.

