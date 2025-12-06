JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Atlet Karate Jembrana Bertarung di SEA Games 2025, Bupati Kembang Merespons

Atlet Karate Jembrana Bertarung di SEA Games 2025, Bupati Kembang Merespons

Sabtu, 06 Desember 2025 – 17:53 WIB
Atlet Karate Jembrana Bertarung di SEA Games 2025, Bupati Kembang Merespons - JPNN.com Bali
Atlet dari Jembrana, Bali, Ni Made Dwi Kartika Apriyanti, 19, lulus mewakili Indonesia di cabang Karate SEA Games 2025 di Thailand. Foto: Humas Pemkab Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Ada wakil Jembrana, Bali, di ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Salah satu atlet terbaiknya, Ni Made Dwi Kartika Apriyanti, 19, lulus mewakili Indonesia di cabang Karate SEA Games 2025.

Ade sapaan akrab Ni Made Dwi Kartika Apriyanti bertolak ke Bangkok, Thailand, Sabtu hari ini (6/12/2025).

Baca Juga:

Ade akan berkompetisi di kelas Kumite 61 Kg pada 11 - 14 Desember 2025 di Bangkok.

Keberangkatannya ini menandai pencapaian tertinggi bagi atlet muda Jembrana yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa di dunia karate.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jembrana, kami memberikan doa dan dukungan penuh kepada Ade, yang sejauh ini telah menjadi kebanggaan bagi Jembrana," ujar Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Baca Juga:

Perjalanan Ade menuju Timnas SEA Games didukung rekam jejak yang impresif.

Ade sering berlaga di tingkat internasional, seperti di Rusia, Austria, Brunei Darussalam, dan Filipina.

Atlet dari Jembrana, Bali, Ni Made Dwi Kartika Apriyanti, 19, lulus mewakili Indonesia di cabang Karate SEA Games 2025 di Thailand
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   atlet karate Atlet Karate SEA Games 2025 Ni Made Dwi Kartika Apriyanti Bupati Kembang Hartawan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Gelandang Persib Alfeandra Dewangga ke Bali United Menguat - JPNN.com Bali

    Rumor Gelandang Persib Alfeandra Dewangga ke Bali United Menguat

  2. Maouri Jaga Fisik Selama Libur Kompetisi, Latihan Mandiri di TC Bali United - JPNN.com Bali

    Maouri Jaga Fisik Selama Libur Kompetisi, Latihan Mandiri di TC Bali United

  3. Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU