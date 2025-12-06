Atlet Karate Jembrana Bertarung di SEA Games 2025, Bupati Kembang Merespons

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Ada wakil Jembrana, Bali, di ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Salah satu atlet terbaiknya, Ni Made Dwi Kartika Apriyanti, 19, lulus mewakili Indonesia di cabang Karate SEA Games 2025.

Ade sapaan akrab Ni Made Dwi Kartika Apriyanti bertolak ke Bangkok, Thailand, Sabtu hari ini (6/12/2025).

Ade akan berkompetisi di kelas Kumite 61 Kg pada 11 - 14 Desember 2025 di Bangkok.

Keberangkatannya ini menandai pencapaian tertinggi bagi atlet muda Jembrana yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa di dunia karate.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jembrana, kami memberikan doa dan dukungan penuh kepada Ade, yang sejauh ini telah menjadi kebanggaan bagi Jembrana," ujar Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Perjalanan Ade menuju Timnas SEA Games didukung rekam jejak yang impresif.

Ade sering berlaga di tingkat internasional, seperti di Rusia, Austria, Brunei Darussalam, dan Filipina.