Rumor Gelandang Persib Alfeandra Dewangga ke Bali United Menguat

Sabtu, 06 Desember 2025 – 17:24 WIB
Gelandang bertahan Persib Bandung Alfeandra Dewangga dikabarkan menjadi incaran Bali United di putaran kedua Super League 2025-2026. Foto: Instagram @alfeandradewangga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Putaran kedua Super League 2025-2026 sudah di depan mata.

Sejumlah klub mulai bersiap melakukan bongkar pasang pemain, salah satunya Bali United.

Kolektor dua gelar juara Liga 1 ini dikabarkan mulai mengincar pemain incaran untuk memperkuat tim pada putaran dua nanti.

Satu nama yang masuk daftar incaran tim adalah gelandang bertahan Persib Bandung, Alfeandra Dewangga.

Pesepak bola 24 tahun itu dikabarkan minta dipinjamkan ke klub lain lantaran menit bermainnya drop seusai dibeli Persib dari PSIS Semarang.

Dilansir dari laman Transfermarkt, peluang Alfeandra Dewangga hengkang dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) mencapai 39 persen.

Pesepak bola dengan market value Rp 4,78 miliar itu baru dua kali dimainkan pelatih Bojan Hodak musim ini.

Alfeandra Dewangga bermain 90 menit saat Persib mengalahkan tuan rumah Madura United dan 27 menit kala membungkam pemuncak klasemen Super League 2025-2026, Borneo FC.

