Golden Pryme: 24 Fighter Bertarung di Liga Bali Arena, Abilio vs Vandri Jadi Puncak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Golden Pryme dijadwalkan kembali bergulir, Sabtu (6/12/2025) besok di Liga Bali Arena, Denpasar.

Ajang pertarungan di bawah naungan Ultimate Combat Championship (UCC) ini mempertandingkan 12 laga profesional dari tiga cabang olahraga bela diri, yakni boxing, muay thai, dan kicks striking.

Total ada 24 fighter yang bakal bertarung di Golden Pryme.

Turnamen ini tertuju pada partai puncak yang mempertemukan dua petarung papan atas Indonesia, Abilio (Alpha FC) kontra Vandri Waruwu (Nias Alite X ABD).

Duel kelas 51 kg ini akan berlangsung dalam tiga ronde, memperebutkan sabuk juara kelas profesional kick striking.

Promotor Golden Pryme Surya Dharma mengatakan selain petarung Bali, sejumlah atlet dari berbagai daerah, termasuk Medan, Sumatra Utara turut ambil bagian dalam ajang ini.

Menurut Surya, Golden Pryme merupakan penyelenggaraan perdana yang ia promotori secara mandiri. Surya Dharma berharap ajang ini dapat menjadi wadah pengembangan bagi para petarung lokal, khususnya dari Bali.

“Tujuan kami jelas, mengangkat fighter-fighter Bali dan fighter lokal agar bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi,” kata Surya Dharma.