Soekarno Cup 2025: Bali Menang Dramatis, Sulawesi Selatan Pesta Gol

bali.jpnn.com, DENPASAR - Banteng Bali berhasil menang tipis pada laga perdana Grup A Liga Kampung Soekarno Cup 2025 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Jumat (5/12).

Banteng Bali berhasil mengalahkan Banteng Jawa Tengah dengan skor 1 – 0.

Gol semata wayang Banteng Bali tercipta menit 83 lewat kaki kapten tim, Anta Wijaya.

Mucin sapaan akrabnya mempu mengelabui kiper Jawa Tengah Wande Ardyanto yang mati kutu saat berhadapan dengan Antha Wijaya sebagai algojo penalti.

Duel Bali kontra Jawa Tengah berlangsung sengit sejak menit awal.

Banteng Bali tampil dominan dengan sejumlah peluang, tetapi lemah finishing.

Banteng Jateng mampu memberikan perlawanan ketat dan menjaga organisasi pertahanan mereka sepanjang laga.

Anak asuh Restu Kartiko lebih sering menunggu di lini tengah dan mengandalkan serangan balik cepat.