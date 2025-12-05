JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Soekarno Cup 2025: Bali Menang Dramatis, Sulawesi Selatan Pesta Gol

Soekarno Cup 2025: Bali Menang Dramatis, Sulawesi Selatan Pesta Gol

Jumat, 05 Desember 2025 – 22:02 WIB
Soekarno Cup 2025: Bali Menang Dramatis, Sulawesi Selatan Pesta Gol - JPNN.com Bali
Kapten Banteng Bali Anta Wijaya alias Mucin berduel dengan pemain Banteng Jawa Tengah di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Jumat (5/12). Bali mengalahkan Jawa Tengah dengan skor 1 - 0. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Banteng Bali berhasil menang tipis pada laga perdana Grup A Liga Kampung Soekarno Cup 2025 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Jumat (5/12).

Banteng Bali berhasil mengalahkan Banteng Jawa Tengah dengan skor 1 – 0.

Gol semata wayang Banteng Bali tercipta menit 83 lewat kaki kapten tim, Anta Wijaya.

Baca Juga:

Mucin sapaan akrabnya mempu mengelabui kiper Jawa Tengah Wande Ardyanto yang mati kutu saat berhadapan dengan Antha Wijaya sebagai algojo penalti.

Duel Bali kontra Jawa Tengah berlangsung sengit sejak menit awal.

Banteng Bali tampil dominan dengan sejumlah peluang, tetapi lemah finishing.

Baca Juga:

Banteng Jateng mampu memberikan perlawanan ketat dan menjaga organisasi pertahanan mereka sepanjang laga.

Anak asuh Restu Kartiko lebih sering menunggu di lini tengah dan mengandalkan serangan balik cepat.

Banteng Bali berhasil mengalahkan Banteng Jawa Tengah dengan skor 1 – 0. Gol semata wayang Banteng Bali tercipta menit 83 lewat kaki kapten tim, Anta Wijaya.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Soekarno Cup Soekarno Cup 2025 Banteng Bali Banteng Jawa Tengah Banteng Bali vs Banteng Jawa Tengah Sulawesi Selatan Banteng Sulawesi Selatan Banteng DKI Jakarta Pesta Gol

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Maouri Jaga Fisik Selama Libur Kompetisi, Latihan Mandiri di TC Bali United - JPNN.com Bali

    Maouri Jaga Fisik Selama Libur Kompetisi, Latihan Mandiri di TC Bali United

  2. Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC

  3. Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU