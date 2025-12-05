Sepakan Prananda Buka Soekarno Cup 2025, Megawati Kirim Salam & Pesan Penting

JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 21:40 WIB
Sepakan bola Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo dan delapan Ketua DPD PDIP ke gawang menandai kick off Liga Kampung Soekarno Cup 2025 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Jumat (5/12) sore. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sepakan bola Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo ke gawang menandai kick off Liga Kampung Soekarno Cup 2025 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Jumat (5/12).

Prananda Prabowo kemudian mengandang tangan para Ketua DPD PDIP untuk memberi salam ke seluruh penonton dengan diiringi himne PDI Perjuangan.

Liga Kampung Soekarno Cup 2025 juga diwarnai parade budaya dan seni Bali yang diikuti 1.000 orang seniman.

Defile kontingen masing-masing peserta dipimpin Ketua DPD PDI-P.

Kontingen Bali dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Wayan Koster.

Ketua Liga Kampung Soekarno Cup II 2025 I Made Agus Mahayastra menyinggung pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberi sambutan.

I Made Agus Mahayastra menyampaikan pesan Megawati Soekarnoputri yang menyampaikan salam dan mengucapkan selamat bertanding kepada semua kesebelasan.

“Ibu Megawati direncanakan akan hadir pada grand final Soekarno Cup di Stadion Kapten Dipta, 13 Desember mendatang,” ujar Agus Mahayastra.

