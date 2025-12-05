Maouri Jaga Fisik Selama Libur Kompetisi, Latihan Mandiri di TC Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pemain Bali United menikmati libur panjang seusai laga terakhir pekan ke-14 Super League kontra Borneo FC, Minggu (30/11) lalu.

Manajemen dan tim pelatih memberi waktu libur selama 10 hari kepada para pemain.

Skuad Serdadu Tridatu kembali latihan untuk persiapan laga kontra tuan rumah PSBS Biak pada Senin (22/12) mendatang.

Berdasar jadwal, pelatih Johnny Jansen akan memimpin kembali latihan Ricky Fajrin Cum sius, Kamis (11/12) mendatang.

Meski mendapat jatah libur cukup panjang, para pemain diminta tetap latihan mandiri untuk menjaga kondisi fisiknya agar tidak sampai drop.

Pasalnya, kompetisi Super League 2025-2026 masih panjang, menyisakan 21 pertandingan lagi.

Gelandang tengah Bali United Maouri Ananda Simon memiliki cara tersendiri memanfaatkan waktu libur 10 hari ini.

Menurut Maouri Simon, jarak yang dekat dengan pusat pelatihan alias training center (TC) Bali United memudahkan dirinya menjalani program latihan mandiri yang diberikan tim pelatih.