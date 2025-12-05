Ini Filosofi Persik Bersama Marcos Torres: Saya Ingin Tim Ini Garang & Solid

JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 10:45 WIB
Persik Kediri menunjuk pelatih baru Marcos Reina Torres sebagai juru taktik anyar, Kamis (4/12) kemarin setelah Ong Kim Swee mundur. Foto: Instagram@persikofficial

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri menyusul sejumlah tim menggaet pelatih baru setelah ditinggal juru taktik lamanya.

Kurang dari seminggu setelah mantan Pelatih Timnas Malaysia Ong Kim Swee mundur, Persik Kediri mengumumkan pelatih baru.

Juara dua kali Liga Indonesia itu menunjuk pelatih berkebangsaan Spanyol, Marcos Reina Torres untuk memimpin skuad Persik Kediri.

“Saya sudah mempelajari kompetisi Liga Indonesia sebelum memutuskan menerima tawaran Persik Kediri,” ujar Marcos Torres dilansir dari laman I.League.

Menurutnya, Liga Indonesia sangat menarik.

Oleh karena itu, ketika ada tawaran dari klub Liga Indonesia, Marcos Torres langsung menerima.

Pelatih berpaspor Spanyol itu bahkan telah memiliki rencana agar permainan skuad Macan Putih makin garang dan agresif, ciri khas yang selama ini hilang dari Persik Kediri.

"Saya ingin membentuk tim yang lebih berorientasi pada ball possession.

