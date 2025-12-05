Persik Tunjuk Pelatih Spanyol Marcos Torres Jadi Pengganti OKS, Eks FC Rangers

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri bergerak cepat setelah pelatih Ong Kim Swee (OKS) mundur di tengah jalan sebelum kompetisi Super League 2025-2026 berakhir.

Kurang dari seminggu setelah mantan Pelatih Timnas Malaysia itu mundur, Persik Kediri mengumumkan pelatih baru.

Juara dua kali Liga Indonesia itu menunjuk pelatih berkebangsaan Spanyol, Marcos Reina Torres untuk memimpin skuad Persik Kediri.

Ada 21 pertandingan tersisa yang wajib dituntaskan Marcos Torres musim ini.

"Ini akan menjadi langkah besar dalam karier saya bergabung dengan klub besar seperti Persik Kediri.

Saya akan mencoba berkembang dan membawa tim serta klub meraih prestasi bersama," kata Marcos Reina dilansir dari laman I.League.

Sebelum bergabung bersama Persik Kediri, Marcos Torres pernah menangani sejumlah klub di Liga Meksiko, Liga Amerika Serikat, dan Liga Andorra.

Klub terakhir yang dibesut Marcos Reina adalah FC Rangers, yang bermain di kasta tertinggi Liga Andorra.