Soekarno Cup Jadi Ajang Amal, Penjualan Merchandise untuk Korban Banjir Sumatra

bali.jpnn.com, DENPASAR - Empati datang dari panitia pelaksana (Panpel) Liga Kampung Soekarno Cup 2025 untuk korban banjir Sumatra.

Ketua Liga Kampung Soekarno Cup 2025 I Made Agus Mahayastra mengatakan, seluruh penjualan merchandise selama kompetisi yang bergulir mulai 5 – 13 Desember 2025 akan disumbangkan ke korban banjir.

Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat menjadi wilayah paling terdampak dalam bencana alam terparah di pulau paling barat Indonesia itu.

“Selain dari hasil penjualan merchandise, semua kader PDI Perjuangan yang hadir dalam event ini akan menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban banjir,” ujar I Made Agus Mahayastra.

Menurut Bupati Gianyar ini, merchandise yang dijual murni karya Ketua DPP PDIP Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo.

"Kami menargetkan dalam satu kali pertandingan ada sekitar 12 ribuan penonton pada babak penyisihan.

Semua hasil penjualan merchandise selama pertandingan akan diserahkan kepada korban banjir di Sumatra,” kata Agus Mahayastra.

Ia meyakini, karya Prananda akan terjual habis melihat antusiasme penonton yang tinggi dan minat para kader untuk berdonasi.