Panpel Soekarno Cup Siapkan Genset dan Prosedur Khusus Antisipasi Cuaca Ekstrem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ajang Liga Kampung Soekarno Cup 2025 yang digelar PDI Perjuangan dilaporkan telah mencapai 99 persen siap, baik dari teknis lapangan, keamanan hingga faktor terkait lainnya.

Satu persen yang tidak bisa disiapkan adalah faktor alam yang saat ini masuk musim hujan.

“Kami tidak bisa menghindarkan laga ini dari hujan. Karena itu alam,” ujar Koordinator Teknis Pertandingan AA Putu Sudirka Yoga Semadi, Kamis (4/12) malam.

Meski digelar saat musim hujan, panitia memastikan kualitas lapangan pertandingan, baik Stadion Ngurah Rai Denpasar maupun Bali United Training Center, Gianyar, memadai dan layak digunakan.

"Lapangan bagus, hujan lebat, 30 menit bisa dipakai setelah hujan selesai," ucapnya.

Panitia juga telah menyiapkan prosedur sederhana untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

Jika terjadi hujan, pertandingan akan ditunda selama 30 menit. Jika masih belum memungkinkan, akan ada toleransi tambahan 15 menit.

Selain itu, genset telah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan listrik padam (blackout) saat pertandingan malam.