Soekarno Cup 2025: Bali Masuk Grup Neraka, Jabar, Jatim & Jakarta Saling Sikut

Jumat, 05 Desember 2025 – 08:37 WIB
Suasana drawing Liga Kampung Soekarno Cup 2025 di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Art & Creative Hub, Denpasar, Bali, Kamis (4/12) kemarin. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Liga Kampung Soekarno Cup 2025 mulai bergulir, Jumat (5/12) sore ini.

Sebelum kompetisi bergulir, delapan kontestan mengikuti drawing di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Art & Creative Hub, Denpasar, Bali, Kamis (4/12).

Hasil drawing memunculkan potensi grup maut di babak penyisihan.

Berdasarkan drawing Soekarno Cup 2025, Grup A ditempati tuan rumah Banteng Bali, Banteng Tapanuli Utara (DPD PDI Sumatera Utara), Banteng Papua Tengah dan Banteng Jawa Tengah.

Bali dan Jawa Tengah merupakan dua daerah penghasil pemain muda berbakat, di lain sisi Sumatra dan Papua Tengah merupakan kuda hitam grup A pada ajang ini.

Tuan rumah Banteng Bali harus bersaing dengan Banteng Papua Tengah yang memiliki keunggulan fisik dan kecepatan, serta Jawa Tengah yang juga tim kuat serta Tapanuli Utara.

Grup B menyajikan derbi klasik antara tim dari Jawa dan Sulawesi.

Grup B ditempati Banteng Jakarta-Banten (DPD DKI Jakarta), Banteng Jawa Barat, Banteng Jawa Timur dan Banteng Sulawesi Selatan.

