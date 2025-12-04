Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ada kisah menarik kala Bali United menghempaskan tuan rumah Borneo FC pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) lalu.

Ternyata pelatih Johnny Jansen masygul gegara tiga pemain mudanya absen membela Bali United menghadapi pemuncak klasemen Super League itu.

Ketiganya adalah Kadek Arel, Rahmat Arjuna dan Jens Raven.

Ketiganya harus absen karena harus membela Timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Padahal, tenaga ketiga pemain itu dibutuhkan untuk menghadapi tim sekuat Borneo FC.

Borneo FC sebelum laga berhasil memenangkan 11 pertandingan, tak pernah kalah, apalagi seri, sementara Bali United dalam empat laga terakhir belum meraih kemenangan.

Johnny Jansen makin kesal lantaran gelandang asing Mirza Mustafic masih absen karena hukuman kartu merah yang diterima pada pekan sebelumnya.

Beruntung rasa kecewa itu terobati dengan kemenangan yang diperoleh Bali United dari tuan rumah Borneo FC.