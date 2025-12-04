JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC

Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC

Kamis, 04 Desember 2025 – 13:53 WIB
Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen masygul gegara tiga pemain mudanya absen membela Bali United menghadapi pemuncak klasemen Super League, Borneo FC. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ada kisah menarik kala Bali United menghempaskan tuan rumah Borneo FC pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) lalu.

Ternyata pelatih Johnny Jansen masygul gegara tiga pemain mudanya absen membela Bali United menghadapi pemuncak klasemen Super League itu.

Ketiganya adalah Kadek Arel, Rahmat Arjuna dan Jens Raven.

Baca Juga:

Ketiganya harus absen karena harus membela Timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Padahal, tenaga ketiga pemain itu dibutuhkan untuk menghadapi tim sekuat Borneo FC.

Borneo FC sebelum laga berhasil memenangkan 11 pertandingan, tak pernah kalah, apalagi seri, sementara Bali United dalam empat laga terakhir belum meraih kemenangan.

Baca Juga:

Johnny Jansen makin kesal lantaran gelandang asing Mirza Mustafic masih absen karena hukuman kartu merah yang diterima pada pekan sebelumnya.

Beruntung rasa kecewa itu terobati dengan kemenangan yang diperoleh Bali United dari tuan rumah Borneo FC.

Pelatih Johnny Jansen masygul gegara tiga pemain mudanya absen membela Bali United menghadapi pemuncak klasemen Super League, Borneo FC
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Borneo FC pemain muda kadek arel Rahmat Arjuna Jens Raven SEA Games 2025 Timnas U22 Indonesia Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali
    Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC
  2. Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab

  3. Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali

    Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU