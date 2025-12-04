Duh, Marselino Ferdinan Batal Gabung Timnas U22 di SEA Games 2025

bali.jpnn.com, CHIANG MAI - Kabar buruk datang dari skuad Timnas U22 Indonesia proyeksi SEA Games 2025 di Thailand.

Penyerang sayap Timnas Indonesia Marselino Ferdinan batal bergabung dengan skuad Garuda Muda untuk ajang tersebut.

Kabar tersebut diungkap langsung pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Sjafri.

"Kami sudah berkomunikasi dengan pelatih AS Trencin bahwa Marselino Ferdinan tidak bisa dilepas klubnya karena mengalami cedera hamstring,” ujar Indra Sjafri dilansir dari laman PSSI.

Marselino Ferdinan sebenarnya sangat bersemangat dan ingin bermain di SEA Games 2025.

Namun, karena cedera, Marselino Ferdinan batal bergabung bersama Ivar Jenner Cum sius di Thailand.

Tim kepelatihan pun langsung bergerak cepat.

Mantan pelatih Bali United itu langsung memanggil Rifqi Ray Farandi dari Persik Kediri untuk segera bergabung dengan Timnas U22 Indonesia.