JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab

Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab

Kamis, 04 Desember 2025 – 05:43 WIB
Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Muhammad Rahmat berduel dengan pemain Borneo FC. Pemain Bali United mendapat jatah libur 10 hari seusai mengalahkan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemain Bali United langsung mendapat jatah libur seusai membungkam Borneo FC pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) lalu.

Pelatih Johnny Jansen dan manajemen Bali United memberikan waktu libur selama 10 hari kepada Ricky Fajrin Cum sius.

Jatah libur itu diberikan bukan karena Bali United baru saja meraih kemenangan bersejarah kontra Borneo FC, tetapi lantaran kompetisi Super League ditunda sementara waktu lantaran ada agenda SEA Games 2025.

Baca Juga:

Meski mendapat jatah libur panjang, Johnny Jansen meminta pemain tetap menjaga kondisi kebugaran selama vakum dari agenda latihan.

Para pemain diminta berlatih mandiri agar tidak drop saat kompetisi kembali bergulir.

“Yang penting selama libur 10 hari ini tidak kosong banget.

Baca Juga:

Harus diisi dengan latihan secara mandiri,” ujar penyerang sayap Muhammad Rahmat dilansir dari laman klub.

Pesepak bola kelahiran Takalar ini memilih tetap bertahan di Bali selama libur panjang ini.

Pemain Bali United langsung mendapat jatah libur seusai membungkam Borneo FC pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Borneo FC Borneo FC vs Bali United Johnny Jansen Super League 2025-2026 m rahmat muhammad rahmat PSBS Biak latihan mandiri Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab - JPNN.com Bali
    Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab
  2. Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali

    Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

  3. Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU