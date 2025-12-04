Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemain Bali United langsung mendapat jatah libur seusai membungkam Borneo FC pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) lalu.

Pelatih Johnny Jansen dan manajemen Bali United memberikan waktu libur selama 10 hari kepada Ricky Fajrin Cum sius.

Jatah libur itu diberikan bukan karena Bali United baru saja meraih kemenangan bersejarah kontra Borneo FC, tetapi lantaran kompetisi Super League ditunda sementara waktu lantaran ada agenda SEA Games 2025.

Meski mendapat jatah libur panjang, Johnny Jansen meminta pemain tetap menjaga kondisi kebugaran selama vakum dari agenda latihan.

Para pemain diminta berlatih mandiri agar tidak drop saat kompetisi kembali bergulir.

“Yang penting selama libur 10 hari ini tidak kosong banget.

Harus diisi dengan latihan secara mandiri,” ujar penyerang sayap Muhammad Rahmat dilansir dari laman klub.

Pesepak bola kelahiran Takalar ini memilih tetap bertahan di Bali selama libur panjang ini.