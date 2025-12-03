Soekarno Cup 2: Banteng Bali Terapkan Promosi Degradasi, Pakai Lima Pemain Senior

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Banteng Bali bersiap tampil di ajang Liga Kampung Soekarno Cup II 2025 di Bali.

Banteng Bali yang sukses menjuarai edisi 2023, akan tampil di depan publik sendiri pada 5 hingga 13 Desember 2025.

Stadion Kapten Dipta, Bali United Training Center, dan Ngurah Rai akan menjadi arena adu prestise dan prestasi delapan kesebelasan terbaik se Indonesia.

Pelatih Banteng Bali Anak Agung Ketut Bramastra membeberkan perekrutan pemain dilakukan terbuka dan fair sesuai regulasi dan syarat panitia.

Regulasi menetapkan pemain maksimal kelahiran tahun 2008 (U17), tetapi ada toleransi maksimal lima pemain senior.

"Kami memiliki lima pemain senior sesuai regulasi, di mana tiga di antaranya boleh dimainkan.

Yang jelas, kami melakukan seleksi berjalan untuk adik-adik muda ini, " ujar Anak Agung Ketut Bramastra.

Untuk menemukan tim yang solid, Gung Bram, sapaan akrabnya menerapkan sistem promosi degradasi dalam sesi latihan dan uji coba.