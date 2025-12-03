Soekarno Cup 2: Tekad Banteng Bali Kuat, Siap Pertahankan Gelar Juara

JPNN.com

Rabu, 03 Desember 2025 – 16:40 WIB
Pelatih Banteng Bali Anak Agung Bramasta (Gung Bram) dan Koordinator Bidang Pertandingan Banteng Bali, Eko Supriadi memberikan keterangan kepada awak media. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Banteng Bali bertekad mempertahankan gelar juara Liga Kampung Soekarno Cup II 2025 di Bali. Status sebagai tuan rumah memotivasi pelatih Anak Agung Ketut Bramastra dan tim menghadapi kesebelasan terbaik lainnya di Putaran Nasional.

Banteng Bali yang sukses menjuarai edisi 2023, akan tampil di depan publik sendiri pada 5 hingga 13 Desember 2025.

Tiga venue, Stadion Dipta, Bali United Training Center, dan Ngurah Rai akan menjadi arena adu prestise dan prestasi delapan kesebelasan terbaik se Indonesia.

Gung Bram, sapaan akrab pelatih Banteng Bali, Anak Agung Ketut Bramastra, memuji kekuatan semua kesebelasan peserta Liga Kampung Soekarno Cup 2.

Namun, demikian dirinya optimistis Banteng Bali mampu mempertahankan gelar juara.

Menurut Gung Bram, secara teknis telah melakukan persiapan mulai dari fisik, taktikal, maupun teamwork pemain.

"Saat ini kami sudah menjalani uji coba game kedua," kata Gung Bram.

Mantan pelatih Perseden Denpasar ini mengatakan Banteng Bali telah melakoni uji coba dengan tim lebih kuat dengan usia di atas pemainnya.

Gung Bram, sapaan akrab pelatih Banteng Bali, Anak Agung Ketut Bramastra optimistis Banteng Bali mampu mempertahankan gelar juara
