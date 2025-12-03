Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perjuangan keras Bali United mengalahkan pemuncak klasemen Super League sekaligus tim tidak terkalahkan dalam 11 laga, Borneo FC, ternyata tidak mudah.

Pelatih Johnny Jansen mengatakan tim kepelatihan Bali United membutuhkan waktu enam bulan untuk membuat Borneo FC bertekuk lutut.

Johnny Jansen menempa para pemain dengan latihan fisik keras dipadu dengan latihan taktik dan strategi tim.

Hasilnya, memang belum memuaskan.

Sebelum laga kontra Borneo FC, Bali United terseok-seok di papan bawah, berada di peringkat ke-11 Super League 2025-2026 dengan 14 poin, hasil dari tiga kali menang, lima kali seri dan empat kali kalah.

Bandingkan dengan Borneo FC yang mencetak 11 kemenangan, memecahkan rekor Persik Kediri, PSM Makassar dan Bali United pada musim-musim sebelumnya.

Mirisnya, Bali United musim ini bahkan beberapa kali tak mampu tampil maksimal di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kerap seri, bahkan kalah.

Namun, semua berubah ketika Bali United menghadapi Borneo FC.