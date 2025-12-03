JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

Rabu, 03 Desember 2025 – 09:08 WIB
Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Jordy Bruijn berduel dengan dua pemain Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) lalu. Bali United mengalahkan Borneo FC dengan skor 1 - 0. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perjuangan keras Bali United mengalahkan pemuncak klasemen Super League sekaligus tim tidak terkalahkan dalam 11 laga, Borneo FC, ternyata tidak mudah.

Pelatih Johnny Jansen mengatakan tim kepelatihan Bali United membutuhkan waktu enam bulan untuk membuat Borneo FC bertekuk lutut.

Johnny Jansen menempa para pemain dengan latihan fisik keras dipadu dengan latihan taktik dan strategi tim.

Baca Juga:

Hasilnya, memang belum memuaskan.

Sebelum laga kontra Borneo FC, Bali United terseok-seok di papan bawah, berada di peringkat ke-11 Super League 2025-2026 dengan 14 poin, hasil dari tiga kali menang, lima kali seri dan empat kali kalah.

Bandingkan dengan Borneo FC yang mencetak 11 kemenangan, memecahkan rekor Persik Kediri, PSM Makassar dan Bali United pada musim-musim sebelumnya.

Baca Juga:

Mirisnya, Bali United musim ini bahkan beberapa kali tak mampu tampil maksimal di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kerap seri, bahkan kalah.

Namun, semua berubah ketika Bali United menghadapi Borneo FC.

Pelatih Johnny Jansen mengatakan tim kepelatihan Bali United membutuhkan waktu enam bulan untuk membuat Borneo FC bertekuk lutut.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Borneo FC Johnny Jansen Persib Borneo FC vs Bali United Persib vs Borneo FC Bojan Hodak Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali
    Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh
  2. Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC

  3. Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini - JPNN.com Bali

    Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU