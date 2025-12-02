Soekarno Cup 2 Bergulir, 8 Tim Terbaik Siap Berlaga di Bali, Cek Jadwal Pertandingan!

JPNN.com

Selasa, 02 Desember 2025 – 21:27 WIB
Panitia lokal Liga Kampung Soekarno Cup 2 2025 menjemput kesebelasan Papua Tengah dan skuad Banteng Bali melakoni sesi latihan di Stadion Ngurah Rai Denpasar. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - DPD PDI Perjuangan Bali yang bertindak selaku panitia lokal antusias menyambut seluruh kontestan Liga Kampung Soekarno Cup 2.

Rangkaian kegiatan akan diawali dengan drawing atau pembagian grup serta manager meeting pada Kamis 4 Desember 2025 di Dharma Negara Alaya (DNA) Art & Creative Hub, Denpasar Bali.

Selain drawing, acara penting lainnya, yakni welcome dinner di lokasi yang sama.

Acara ini rencananya dihadiri pengurus DPP PDI Perjuangan, DPD, ofisial, pelatih, pemain dan tamu undangan.

"Sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh kesebelasan, panitia akan mengadakan jamuan makan malam bersama.

Momen silaturahmi ini sekaligus memperkuat semangat persatuan dan sportivitas Liga Kampung Soekarno Cup," kata Media Officer Soekarno Cup 2, Putu Eka Nurcahyadi kepada awak media, Senin (1/12).

Menurut Eka, Liga Kampung Soekarno Cup merupakan wujud nyata komitmen partai mendukung pembinaan sepak bola tanah air.

Tujuannya untuk mencetak pemain muda potensial yang kelak diharapkan bisa membela Timnas Indonesia.

