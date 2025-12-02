Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC

JPNN.com

Selasa, 02 Desember 2025 – 20:58 WIB
Berduet dengan Tim Receveur, bek tengah Joao Ferrari bak tembok China yang sulit ditembus pemain lawan dan menjadi kunci Bali United memenangkan pertandingan saat mengalahkan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) lalu. Foto: Instagram @joaovferrari

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Keberhasilan Bali United memutus rekor Borneo FC pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) lalu membawa kabar manis lagi.

Bek asing Bali United Joao Ferrari tampil luar biasa, berkali-kali menggagalkan peluang pemain Borneo FC saat mendekati gawang Mike Houptmeijer.

Tanpa menafikan gol yang dicetak gelandang muda Kadek Agung pada menit ke-54 ke gawang Borneo FC, peran Joao Ferrari pada laga tersebut sangat sentral.

Berduet dengan Tim Receveur, Joao Ferrari bak tembok China yang sulit ditembus pemain lawan dan menjadi kunci Bali United memenangkan pertandingan.

Joao Ferrari yang berdiri di lini pertahanan Bali United berhasil mencatatkan 22 umpan sukses, 12 clearance dan tiga blok dari upaya serangan yang dibangun tuan rumah.

Seusai pertandingan, Joao Ferrari dinobatkan sebagai Man of the Match (MotM) alias pemain terbaik.

"Ini pertandingan yang sangat sulit menghadapi Borneo FC dengan rekor positif mereka.

Oleh karena itu, saya begitu senang dengan hasil ini karena semangat juang kami di pertandingan kembali pulih,” ujar Joao Ferrari dilansir dari laman klub.

Berduet dengan Tim Receveur, Joao Ferrari bak tembok China yang sulit ditembus pemain lawan dan menjadi kunci Bali United memenangkan pertandingan.
