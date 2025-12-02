Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini

JPNN.com

Selasa, 02 Desember 2025 – 14:37 WIB
Gelandang Bali United Brandon Wilson berduel dengan pemain Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) lalu. Brandon Wilson senang Bali United menang melawan Borneo FC. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, SAMARINDA -
Gelandang Brandon Wilson puas Bali United akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah tiga laga sebelumnya meraih hasil minor.

Bali United berhasil menghempaskan pemuncak klasemen Super League 2025-2026 Borneo FC pada laga pekan ke-14 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) lalu.

Bali United mengalahkan Borneo FC dengan skor tipis 1 – 0 berkat gol tunggal yang dicetak gelandang muda Kadek Agung menit ke- 54.

"Saya sangat senang kami bisa mendapat tiga poin pada laga penting ini.

Sebagai tim, saya pikir kami benar-benar membutuhkan kemenangan ini setelah hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya,” ujar Brandon Wilson.

Brandon Wilson menyoroti perkembangan yang dialami timnya belakangan ini.

Menurut Brandon Wilson, kegagalan meraih poin di beberapa laga sebelumnya justru menjadi proses pembelajaran.

"Beberapa minggu terakhir, saya pikir kami benar-benar datang bersama, kami belajar bersama dan menerapkan apa yang diajarkan pelatih kepada kami.

Menurut Brandon Wilson, kegagalan meraih poin di beberapa laga sebelumnya justru menjadi proses pembelajaran untuk bangkit melawan Borneo FC
