Investasi Pemain Muda Bali United Berhasil, Respons Johnny Jansen Mengejutkan

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Keberhasilan Bali United menghempaskan pemuncak klasemen Super League 20205-2026 membawa kabar gembira.

Bali United berhasil melahirkan pemain muda baru yang bisa dipercaya di laga besar, sekelas Super League.

Pemain muda yang diturunkan pelatih Johnny Jansen tampil tenang dan layak dipercaya untuk laga berikutnya.

Salah satunya ketika Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Borneo FC pada laga pekan ke-14 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) sore dengan skor 1 – 0.

“Iya, kami kehilangan tiga pemain muda dalam tim, tetapi ada pemain pengganti yang bisa diturunkan pada laga ini,” ujar Johnny Jansen.

Bali United tidak bisa diperkuat Kadek Arel, Rahmat Arjuna dan Jens Raven karena harus membela Timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2025.

Sebagai gantinya, Johnny Jansen menurunkan Maouri Simon dan Made Tito di lini tengah.

Keduanya bermain dengan sejumlah pemain senior, seperti Yabes Roni hingga Muhammad Rahmat.