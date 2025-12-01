Borneo FC Tolak Angkat Bendera Putih, Bek Timnas Burundi Ini Buka Suara

JPNN.com

Senin, 01 Desember 2025 – 21:41 WIB
Bek Borneo FC Christophe Nduwarugira memastikan skuad Pesut Etam akan segera bangkit dan menolak mengangkat bendera putih seusai takluk dari Bali United pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) kemarin. Foto: Instagram @nduwarugirachristophe22

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pemain Borneo FC menolak mengangkat bendera putih seusai takluk di kandang sendiri, Stadion Segiri, Samarinda, pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 dari Bali United, Minggu (30/11) kemarin sore.

Mengincar kemenangan untuk memperpanjang rekor 12 kemenangan beruntun, Borneo FC justru takluk dari Bali United dengan skor tipis 0 – 1.

Kemenangan Bali United ditentukan lewat gol gelandang muda Kadek Agung menit ke-54.

Mendampingi pelatih Fabio Lefundes pada sesi konferensi pers seusai pertandingan, bek Borneo FC Christophe Nduwarugira mengatakan timnya kurang beruntung melawan Bali United.

“Iya, kami tidak bisa mencetak gol karena memang kami tidak beruntung pada pertandingan ini,” ujar Christophe Nduwarugira.

Pemegang 48 cap bersama Timnas Burundi ini mengatakan para pemain Borneo FC bekerja keras untuk melanjutkan tren positif.

Apalagi pada laga kemarin Stadion Segiri dipenuhi lebih dari 8.000 suporter.

Sayangnya kerja keras para pemain tidak berakhir manis di akhir laga.

Pemain Borneo FC menolak mengangkat bendera putih seusai takluk di kandang sendiri, Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) sore dengan skor 0 - 1
