Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Suporter mulai meragukan Borneo FC sebagai kandidat juara Super League 2025-2026 setelah menelan kekalahan perdana pada laga pekan ke-14 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11).

Borneo FC gagal melanjutkan tren 12 kemenangan beruntun setelah takluk dari tim tamu, Bali United dengan skor 0 – 1.

Gol tunggal kemenangan Bali United dicetak gelandang muda berdarah Tabanan, Kadek Agung, pada menit ke-54.

Kekalahan ini membuat jarak poin Borneo FC dengan Persija yang berada di posisi kedua hanya empat poin, sementara dengan Persib delapan poin.

Persija dan Persib punya kesempatan mengejar poin dan menggusur posisi Borneo FC yang memuncaki klasemen Super League 2025-2026 sejak awal musim.

Namun, keraguan suporter itu langsung direspons pelatih Borneo FC Fabio Lefundes.

Dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan di Stadion Segiri, kemarin, Fabio Lefundes menegaskan Borneo FC masih berada di jalur positif.

“Dalam 12 pertandingan, kami berhasil mengumpulkan 33 poin.