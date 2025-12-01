JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan

Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan

Senin, 01 Desember 2025 – 08:27 WIB
Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan - JPNN.com Bali
Bek tengah Bali United Tim Receveur menempel ketat pemain Borneo FC saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Segiri, Samarinda, Kaltim, Minggu (30/11) sore. Bali United mengalahkan Borneo FC dengan skor 1 - 0. Foto: Instagram @borneofc.id

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Suporter mulai meragukan Borneo FC sebagai kandidat juara Super League 2025-2026 setelah menelan kekalahan perdana pada laga pekan ke-14 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11).

Borneo FC gagal melanjutkan tren 12 kemenangan beruntun setelah takluk dari tim tamu, Bali United dengan skor 0 – 1.

Gol tunggal kemenangan Bali United dicetak gelandang muda berdarah Tabanan, Kadek Agung, pada menit ke-54.

Baca Juga:

Kekalahan ini membuat jarak poin Borneo FC dengan Persija yang berada di posisi kedua hanya empat poin, sementara dengan Persib delapan poin.

Persija dan Persib punya kesempatan mengejar poin dan menggusur posisi Borneo FC yang memuncaki klasemen Super League 2025-2026 sejak awal musim.

Namun, keraguan suporter itu langsung direspons pelatih Borneo FC Fabio Lefundes.

Baca Juga:

Dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan di Stadion Segiri, kemarin, Fabio Lefundes menegaskan Borneo FC masih berada di jalur positif.

“Dalam 12 pertandingan, kami berhasil mengumpulkan 33 poin.

Suporter mulai meragukan Borneo FC sebagai kandidat juara Super League 2025-2026 setelah menelan kekalahan perdana pada laga pekan ke-14 dari Bali United
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   suporter Borneo FC bali united Borneo FC vs Bali United Fabio Lefundes Statistik Borneo FC Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan - JPNN.com Bali
    Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan
  2. Fabio Lefundes Down: Borneo FC Bukan Tim Sempurna, Sentil Taktik Bali United - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Down: Borneo FC Bukan Tim Sempurna, Sentil Taktik Bali United

  3. Johnny Jansen Puas, Bongkar Strategi Bali United Bungkam Borneo FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas, Bongkar Strategi Bali United Bungkam Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU