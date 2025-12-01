JPNN.com

Senin, 01 Desember 2025 – 07:58 WIB
Fabio Lefundes Down: Borneo FC Bukan Tim Sempurna, Sentil Taktik Bali United - JPNN.com Bali
Pelatih Fabio Lefundes terlihat down setelah Borneo FC tumbang untuk kali pertama musim ini di kandangnya sendiri, Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (30/11). Borneo FC kalah dari Bali United dengan skor tipis 0 - 1. Foto: Instagram @borneofc

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pelatih Fabio Lefundes terlihat down setelah Borneo FC tumbang untuk kali pertama musim ini di kandangnya sendiri, Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026, Minggu (30/11) kemarin sore, Borneo FC tumbang dari tim tamu, Bali United dengan skor tipis 0 – 1.

Skuad Pesut Etam dibungkam gol tunggal gelandang muda Bali United berdarah Tabanan, Kadek Agung, menit ke-54.

“Kami bukan tim yang sempurna meski sebelumnya kami bisa menang 11 kali beruntun,” ujar Fabio Lefundes dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan kemarin.

Menurut Fabio Lefundes, setiap tim yang bertandang ke Stadion Segiri, pasti mengubah gaya permainan agar tak terbaca pemain Borneo FC.

Namun, pada laga sebelumnya taktik itu bisa dibaca dengan baik, berbeda saat melawan Bali United.

“Iya, semua tim yang datang ke sini pasti mengubah cara main mereka,” kata Fabio Lefundes.

Perubahan gaya bermain yang dilakukan Bali United ternyata bisa mengubah segalanya.

