Johnny Jansen Puas, Bongkar Strategi Bali United Bungkam Borneo FC

Senin, 01 Desember 2025 – 07:30 WIB
Penyerang Bali United Boris Kopitovic melepaskan tendangan ke arah gawang Borneo FC yang dikawal Nadeo Argawinata di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) kemarin. Bali United mengalahkan Borneo FC dengan skor 1 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pelatih Johnny Jansen tersenyum semringah seusai Bali United memutus rekor Borneo FC tak pernah kalah dalam 11 pertandingan Super League 2025-2026.

Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Borneo FC dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal kemenangan Bali United dicetak gelandang muda kelahiran Luwus, Marga, Tabanan, itu pada menit ke-54.

Seusai pertandingan di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (30/11) kemarin, Johnny Jansen mengucap syukur atas raihan positif ini.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, ini bangga dengan perkembangan skuad Serdadu Tridatu setelah tiga laga terakhir meraih hasil kurang memuaskan.

"Kami sudah bekerja keras di latihan selama enam bulan terakhir ini.

Ini hasil yang layak untuk kami,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut Johnny Jansen, ketika Bali United sulit meraih kemenangan dalam beberapa pekan terakhir, di situlah momen timnya belajar untuk terus menjadi yang terbaik.

