Anomali saat Bali United Bungkam Borneo FC: Statistik Jelek tak Berarti Buruk

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Bali United akhirnya berhasil keluar dari tekanan seusai tampil buruk dalam tiga laga terakhir Super League 2025-2026.

Menantang pemuncak klasemen Super League 2025-2026, Borneo FC, di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (30/11) sore, Bali United berhasil menang dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal Bali United dicetak gelandang muda asal Luwus, Marga, Tabanan, Kadek Agung, pada menit ke-54.

Kemenangan Bali United kontra Borneo FC menjadi anomali pada pekan ini, bahwa statistik jelek tak berarti buruk.

Bali United membuktikannya pada laga melawan Borneo FC.

Dari segi apapun, Bali United kalah dari tuan rumah Borneo FC yang tampil di depan ribuan pendukungnya sendiri.

Sepanjang laga, penguasaan bola Bali United hanya menyentuh 35 persen, berbanding jauh dengan tuan rumah Borneo FC yang menyentuh 65 persen.

Pemain Borneo FC berhasil melepaskan 22 kali shots on target, tetapi hanya lima tendangan yang mengarah ke gawang Mike Houptmeijer.