JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Rekor Borneo FC Tumbang, Bali United Bungkam Pesut Etam 1–0, Cek Klasemen

Rekor Borneo FC Tumbang, Bali United Bungkam Pesut Etam 1–0, Cek Klasemen

Minggu, 30 November 2025 – 17:45 WIB
Rekor Borneo FC Tumbang, Bali United Bungkam Pesut Etam 1–0, Cek Klasemen - JPNN.com Bali
Gelandang Bali United Kadek Agung berselebrasi seusai menjebol gawang Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (30/11) sore. Bali United mengalahkan tuan rumah Borneo FC dengan skor 1 - 0. Foto: Instagram Bali United

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Bali United berhasil membungkam mulut tukang nyinyir saat melawan pemuncak klasemen Super League 2025-2026, Borneo FC.

Diprediksi kalah pada laga pekan ke-14, Bali United yang berstatus underdog justru berhasil mengalahkan tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan, Minggu (30/11) sore dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Bali United dicetak gelandang Kadek Agung pada menit ke-54.

Baca Juga:

Kemenangan yang diperoleh Bali United memutus rekor Borneo FC yang selalu menang dalam 11 pertandingan, sekaligus obat pelipur lara bagi skuad Serdadu Tridatu yang meraih hasil minor dalam tiga laga terakhir.

Kemenangan yang diraih Bali United kontra Borneo FC tidak mempengaruhi posisi kedua kesebelasan di klasemen Super League 2025-2026.

Borneo FC masih bertahan di peringkat pertama dengan 33 poin, hasil dari 11 kali menang dan sekali kalah dalam 12 pertandingan.

Baca Juga:

Bali United tertahan di posisi ke-11 dengan 17 poin, hasil dari empat kali menang, lima kali seri dan empat kali kalah dalam 13 pertandingan.

Seperti diprediksi sejak awal, Bali United cenderung bermain negatif sejak awal pertandingan.

Diprediksi kalah pada laga pekan ke-14, Bali United yang berstatus underdog justru berhasil mengalahkan tuan rumah Borneo FC dengan skor 1 - 0.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Borneo FC bali united Borneo FC vs Bali United pesut etam Johnny Jansen Fabio Lefundes kadek agung Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rekor Borneo FC Tumbang, Bali United Bungkam Pesut Etam 1–0, Cek Klasemen - JPNN.com Bali
    Rekor Borneo FC Tumbang, Bali United Bungkam Pesut Etam 1–0, Cek Klasemen
  2. Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Simpan Rapat Strategi, Siapkan Plan Khusus - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Simpan Rapat Strategi, Siapkan Plan Khusus

  3. Fabio Lefundes Trauma Kontra Madura United, Antisipasi Counter Attack Bali United - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Trauma Kontra Madura United, Antisipasi Counter Attack Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU