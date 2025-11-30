Rekor Borneo FC Tumbang, Bali United Bungkam Pesut Etam 1–0, Cek Klasemen

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Bali United berhasil membungkam mulut tukang nyinyir saat melawan pemuncak klasemen Super League 2025-2026, Borneo FC.

Diprediksi kalah pada laga pekan ke-14, Bali United yang berstatus underdog justru berhasil mengalahkan tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan, Minggu (30/11) sore dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Bali United dicetak gelandang Kadek Agung pada menit ke-54.

Kemenangan yang diperoleh Bali United memutus rekor Borneo FC yang selalu menang dalam 11 pertandingan, sekaligus obat pelipur lara bagi skuad Serdadu Tridatu yang meraih hasil minor dalam tiga laga terakhir.

Kemenangan yang diraih Bali United kontra Borneo FC tidak mempengaruhi posisi kedua kesebelasan di klasemen Super League 2025-2026.

Borneo FC masih bertahan di peringkat pertama dengan 33 poin, hasil dari 11 kali menang dan sekali kalah dalam 12 pertandingan.

Bali United tertahan di posisi ke-11 dengan 17 poin, hasil dari empat kali menang, lima kali seri dan empat kali kalah dalam 13 pertandingan.

Seperti diprediksi sejak awal, Bali United cenderung bermain negatif sejak awal pertandingan.