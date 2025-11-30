Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Simpan Rapat Strategi, Siapkan Plan Khusus

JPNN.com

Minggu, 30 November 2025 – 13:59 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen memimpin skuad Serdadu Tridatu. Bali United dari pinggir lapangan. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku tidak memberi instruksi khusus kepada pemainnya untuk mewaspadai satu per satu pemain Borneo FC pada bentrok pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (30/11) sore.

Bagi Johnny Jansen, Borneo FC adalah tim spesial lantaran tampil konsisten dan mampu mendominasi musim ini, meninggalkan pesaingnya.

Melawan tim seperti Borneo FC, kata Johnny Jansen, yang dibutuhkan adalah kekompakan tim.

“Kami tidak ada persiapan spesial, sama seperti yang lain.

Yang jelas, mereka tim yang bagus dan dinamis, memenangkan pertandingan demi pertandingan,” ujar Johnny Jansen.

Namun, demikian bukan alasan untuk mengendurkan ambisi tim mencuri poin dari Borneo FC.

“Persiapan kami sama seperti pertandingan yang lain.

Kami latihan, melihat video pertandingan dari Borneo FC karena kami tahu mereka adalah tim yang bagus, punya kualitas bagus,” kata Johnny Jansen dilansir dari laman ILeague.

Johnny Jansen menolak menggembar-gemborkan strategi Bali United kontra Borneo FC, tetapi memastikan rencana permainan sudah dibangun dengan matang.
