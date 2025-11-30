Fabio Lefundes Trauma Kontra Madura United, Antisipasi Counter Attack Bali United

JPNN.com

Minggu, 30 November 2025 – 13:41 WIB
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes siap mengantisipasi perubahan taktik Bali United saat bentrok di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) sore. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC baru saja melalui salah satu laga tersulit musim ini saat menghadapi Madura United pekan lalu.

Meski akhirnya Borneo FC menang, pelatih Fabio Lefundes mengakui bahwa lawan mampu memberi banyak tekanan.

Fabio Lefundes pun memprediksi Bali United akan memberi perlawanan habis-habisan saat dijamu Borneo FC pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) sore.

“Kami sudah tahu semua tim yang datang ke sini pasti berubah cara bermainnya.

Kemungkinan itu ada karena kami beberapa pertandingan dapat hasil bagus,” kata Fabio Lefundes dilansir dari laman ILeague.

Mantan pelatih Madura United dan Persita ini pun memprediksi Bali United akan melakukan hal yang sama.

Bali United, kata Fabio Lefundes, diprediksi bermain pragmatis, termasuk kemungkinan memainkan serangan balik untuk mencuri poin.

“Kemungkinan Bali United datang ke sini akan memainkan skema counter attack.

Bali United, kata Fabio Lefundes, diprediksi bermain pragmatis, termasuk kemungkinan memainkan serangan balik untuk mencuri poin.
