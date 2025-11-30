Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Kuburan Tim Tamu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel seru tersaji pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Borneo FC melawan Bali United.

Pertandingan besar ini bakal bergulir Minggu (30/11) sore pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Bagi Anda yang tidak menyaksikan langsung pertandingan langsung di stadion, bisa menikmati siaran live di Indosiar, dan opsi streaming di Vidio.

Melihat head to head kedua kesebelasan, mustahil bagi Bali United mengimbangi Borneo FC yang superoritas musim ini.

Dalam 16 kali pertemuan di berbagai ajang, Bali United hanya menang empat kali dari Borneo FC, sementara skuad Pesut Etam menang tujuh kali, lima laga lainnya berakhir seri.

Meski demikian, pelatih Bali United Johnny Jansen tak gentar.

Ia telah mempersiapkan tim dengan baik untuk laga penting ini.

Ada 21 pemain yang diboyong ke Samarinda dan siap bertarung demi merebut poin di kandang lawan.