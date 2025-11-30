JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Kuburan Tim Tamu

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Kuburan Tim Tamu

Minggu, 30 November 2025 – 13:25 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Kuburan Tim Tamu - JPNN.com Bali
Penyerang Bali United Boris Kopitovic berduel dengan pemain Borneo FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, musim lalu. Kedua kesebelasan kembali bentrok, Minggu (30/11) sore ini di Stadion Segiri, Samarinda. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel seru tersaji pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Borneo FC melawan Bali United.

Pertandingan besar ini bakal bergulir Minggu (30/11) sore pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Bagi Anda yang tidak menyaksikan langsung pertandingan langsung di stadion, bisa menikmati siaran live di Indosiar, dan opsi streaming di Vidio.

Baca Juga:

Melihat head to head kedua kesebelasan, mustahil bagi Bali United mengimbangi Borneo FC yang superoritas musim ini.

Dalam 16 kali pertemuan di berbagai ajang, Bali United hanya menang empat kali dari Borneo FC, sementara skuad Pesut Etam menang tujuh kali, lima laga lainnya berakhir seri.

Meski demikian, pelatih Bali United Johnny Jansen tak gentar.

Baca Juga:

Ia telah mempersiapkan tim dengan baik untuk laga penting ini.

Ada 21 pemain yang diboyong ke Samarinda dan siap bertarung demi merebut poin di kandang lawan.

Melihat head to head kedua kesebelasan, mustahil bagi Bali United mengimbangi Borneo FC yang superoritas musim ini dengan 11 kali tak pernah kalah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Borneo FC bali united Borneo FC vs Bali United Live Streaming Borneo FC vs Bali United Johnny Jansen Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United Fabio Lefundes Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 Stadion Segiri

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Kuburan Tim Tamu - JPNN.com Bali
    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Kuburan Tim Tamu
  2. Tim Receveur Bersemangat Curi Poin dari Borneo FC, tak Masalah 4 Pemain Absen - JPNN.com Bali

    Tim Receveur Bersemangat Curi Poin dari Borneo FC, tak Masalah 4 Pemain Absen

  3. Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU