JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Tim Receveur Bersemangat Curi Poin dari Borneo FC, tak Masalah 4 Pemain Absen

Tim Receveur Bersemangat Curi Poin dari Borneo FC, tak Masalah 4 Pemain Absen

Sabtu, 29 November 2025 – 22:11 WIB
Tim Receveur Bersemangat Curi Poin dari Borneo FC, tak Masalah 4 Pemain Absen - JPNN.com Bali
Gelandang Bali United Tim Receveur optimistis Serdadu Tridatu bisa mencuri poin dari Borneo FC pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11)besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Bali United kehilangan tiga pemain saat melawan Borneo FC pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) besok.

Ketiganya adalah bek tengah Kadek Arel, penyerang sayap Rahmat Arjuna dan striker Jens Raven.

Ketiga pemain muda itu absen membela tim karena mendapat panggilan memperkuat Timnas U22 Indonesia untuk proyeksi ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Baca Juga:

Bali United juga kehilangan gelandang Timnas Luksemburg Mirza Mustafic yang masih menjalani hukuman larangan bertanding satu laga lagi.

Beruntung gelandang Tim Receveur bisa dimainkan pada laga penting ini.

Tim Receveur absen pada laga sebelumnya saat Bali United melawan Persis Solo di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) lalu.

Baca Juga:

Mantan rekan duet gelandang Persib Bandung, Thom Haye di klub Eredivisie, Almere City, sangat mobile.

Selain bisa berposisi sebagai gelandang, dalam beberapa laga sebelumnya, Tim Receveur bermain sebagai bek tengah.

Melihat komposisi pemain yang akan dimainkan melawan Borneo FC, Tim Receveur optimistis Bali United bisa meraih poin di Stadion Segiri, Samarinda.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Tim Receveur bali united Borneo FC Borneo FC vs Bali United kadek arel Rahmat Arjuna Jens Raven Mirza Mustafic Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur Bersemangat Curi Poin dari Borneo FC, tak Masalah 4 Pemain Absen - JPNN.com Bali
    Tim Receveur Bersemangat Curi Poin dari Borneo FC, tak Masalah 4 Pemain Absen
  2. Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan

  3. H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda - JPNN.com Bali

    H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU