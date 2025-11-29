Tim Receveur Bersemangat Curi Poin dari Borneo FC, tak Masalah 4 Pemain Absen

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Bali United kehilangan tiga pemain saat melawan Borneo FC pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) besok.

Ketiganya adalah bek tengah Kadek Arel, penyerang sayap Rahmat Arjuna dan striker Jens Raven.

Ketiga pemain muda itu absen membela tim karena mendapat panggilan memperkuat Timnas U22 Indonesia untuk proyeksi ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Bali United juga kehilangan gelandang Timnas Luksemburg Mirza Mustafic yang masih menjalani hukuman larangan bertanding satu laga lagi.

Beruntung gelandang Tim Receveur bisa dimainkan pada laga penting ini.

Tim Receveur absen pada laga sebelumnya saat Bali United melawan Persis Solo di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) lalu.

Mantan rekan duet gelandang Persib Bandung, Thom Haye di klub Eredivisie, Almere City, sangat mobile.

Selain bisa berposisi sebagai gelandang, dalam beberapa laga sebelumnya, Tim Receveur bermain sebagai bek tengah.