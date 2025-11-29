Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku tak gentar menghadapi pemuncak klasemen Super League 2025-2026, Borneo FC, pada laga pekan ke-14 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) besok.

Menurut Johnny Jansen, ia telah mempersiapkan tim dengan baik untuk laga penting ini.

Ada 21 pemain yang diboyong ke Samarinda dan siap bertarung demi merebut poin di kandang lawan.

“Kami telah mempersiapkan laga ini dengan baik seperti persiapan laga sebelumnya.

Ada 21 pemain yang saya bawa dan siap bermain untuk laga besok,” ujar Johnny Jansen dalam rekaman konferensi pers yang diterima redaksi, Sabtu (29/11).

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle ini mengakui Borneo FC menjadi tim paling konsisten di antara seluruh kontestan Super League.

Borneo FC menjadi tim yang belum pernah kalah dalam 11 pertandingan yang telah dijalani.

Tekanan Bali United kian berat karena laga besok berlangsung di markas Borneo FC, Stadion Segiri, Samarinda.