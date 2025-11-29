JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan

Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan

Sabtu, 29 November 2025 – 21:53 WIB
Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku tak gentar menghadapi pemuncak klasemen Super League 2025-2026 Borneo FC pada laga pekan ke-14 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) besok saat sesi konferensi pers, Sabtu (29/11). Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku tak gentar menghadapi pemuncak klasemen Super League 2025-2026, Borneo FC, pada laga pekan ke-14 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) besok.

Menurut Johnny Jansen, ia telah mempersiapkan tim dengan baik untuk laga penting ini.

Ada 21 pemain yang diboyong ke Samarinda dan siap bertarung demi merebut poin di kandang lawan.

Baca Juga:

“Kami telah mempersiapkan laga ini dengan baik seperti persiapan laga sebelumnya.

Ada 21 pemain yang saya bawa dan siap bermain untuk laga besok,” ujar Johnny Jansen dalam rekaman konferensi pers yang diterima redaksi, Sabtu (29/11).

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle ini mengakui Borneo FC menjadi tim paling konsisten di antara seluruh kontestan Super League.

Baca Juga:

Borneo FC menjadi tim yang belum pernah kalah dalam 11 pertandingan yang telah dijalani.

Tekanan Bali United kian berat karena laga besok berlangsung di markas Borneo FC, Stadion Segiri, Samarinda.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku tak gentar menghadapi pemuncak klasemen Super League 2025-2026 Borneo FC pada laga pekan ke-14 di Stadion Segiri
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Borneo FC bali united Borneo FC vs Bali United Johnny Jansen Super League 2025-2026 pemain Klasemen Super League 2025-2026 Stadion Segiri

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan - JPNN.com Bali
    Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan
  2. H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda - JPNN.com Bali

    H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda

  3. Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU