H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel seru dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (30/11) sore besok.

Tuan rumah Borneo FC dijadwalkan menantang pemegang dua gelar juara Liga 1, Bali United.

Laga ini menjadi pertemuan dua pelatih kiblat sepak bola dunia, Fabio Lefundes dari Brasil dan Johnny Jansen dari Belanda.

Yang menarik, meski berbeda kiblat, tetapi kedua pelatih mengusung formasi yang sama dalam sistem kepelatihannya.

Fabio Lefundes bersama Borneo FC dan Johnny Jansen dengan Bali United sama-sama mengusung formasi favorit 4 – 3 – 3 defending, mengindikasikan keseimbangan antara pertahanan yang solid dan kuat saat menyerang.

Fabio Lefundes dikenal suka memadukan antara filosofi ala Brasil dan pendekatan yang pragmatis serta berorientasi pada hasil.

Ia dikenal suka membawa sentuhan "khas samba" dari Brasil, tetapi juga dapat menerapkan strategi yang sangat pragmatis.

Fabio Lefundes kerap membiarkan lawan dominan dalam penguasaan bola dan kemudian menghukum mereka melalui skema serangan balik yang cepat dan mematikan.